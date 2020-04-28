Фельдмаршал Хафтар объявил о переходе власти в Ливии к армии

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о своем решении возглавить страну и о разрыве соглашения о политическом урегулировании. подписанного в 2015 году, сообщает «Коммерсанъ» .

«Несмотря на тяжелый груз оказанного доверия и бремя обязанностей, я перед Аллахом и ливийским народом обязуюсь, что ливийская армия будет выполнять желания народа и избавит его от страданий», - заявил он, выступая по случаю Рамадана. Его выступление транслировалось по ливийскому телевидению.

Хафтар сообщил, что в соответствии с пожеланиями народа ливийская армия возьмет на себя роль по управлению страной.

«Мы приветствуем вашу поддержку вооруженных сил, восстановление вашей уверенности в нас и прекращаем политическое соглашение, пусть оно уходит в прошлое», - добавил он и пообещал освободить страну от террористов.

Схиратское соглашение было подписано 17 декабря 2015 года представителями основных ливийских фракций. Документ направлен на политическое урегулирование ситуации в Ливии и предусматривает создание Правительства национального согласия (ПНС) и формирование президентского совета на время переходного периода, который должен был завершиться проведением парламентских выборов. Но соглашение не было реализовано до конца. Власть в Ливии делит заседающее в Триполи ПНС во главе с Файезом Сараджем и структуры, лояльные ЛНА. Попытки урегулирования ливийского конфликта международными посредниками не принесли результата.