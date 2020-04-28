Охват казахстанцев интернетом 3G и 4G до конца года составит 99,3%

До конца текущего года широкополосным доступом в интернет будут обеспечены 5 163 сел. Таким образом, 99,3% населения получат доступ к интернету 3G и 4G, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев.

«Жители 118 городов и 4 235 сельских населенных пунктов страны, а это порядка 18 млнчеловек, уже имеют доступ к сети 3G и 4G. До конца года количество таких сел с доступом к мобильному ШПД увеличится до 5 163. Для этого по поручению руководства страны инициированы 2 крупномасштабных проекта, которые реализуют сегодня операторы связи», - сказал Жумагалиев.

Первый проект – это строительство оптоволоконных линий связи, в рамках которого АО «Казахтелеком» и консорциум в составе АО «Транстелеком» и ТОО «SilkNetCom» должны довести «оптику» в 1 250 сел до конца текущего года, а по состоянию на 20 апреля она доведена в 637 сел.

«Несмотря на жесткие условия чрезвычайного положения и карантинные меры во всех регионах страны мы идем в соответствии с графиком. Из 828 сел до конца апреля будут охвачены проектом 400 сел, а к концу мая еще порядка 50 населенных пунктов. Прокладка «оптики» сейчас идет сразу в десяти областях Казахстана», - проинформировал председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышебек Есекеев.

В свою очередь председатель правления АО «Транстелеком» Жанболат Надыров проинформировал, что в рамках его поля деятельности подключено 261 село, а до 1 июля будет подключено еще 168 сел.

«Данный этап станет завершающим со 100% выполнением всего проекта», - заверил он.

В целом в пресс-службе министерства отметили, что строящаяся инфраструктура в рамках этого проекта позволяет реализовывать второй проект, по которому все села, в которых проживает 250 и более человек, будут обеспечены широкополосным доступом к интернету по технологии 3G и 4G, около 600 тыс. сельчан получат доступ к скоростному мобильному интернету до конца 2020 года. А по итогам реализации этих двух проектов доступом к высокоскоростному интернету будут обеспечены 5 163 села. В результате 99,3% населения страны будет иметь возможность пользоваться услугами 3G и 4G.