Общее число заболевших достигло 65
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Еще 5 рабочих на Тенгизе заразились коронавирусом
ФОТО БАУЫРЖАНА ЖУАСБАЕВА, ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЗАХСТАНА

В Атырауской области сегодня зарегистрировано еще 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщает региональный оперативный штаб по обеспечению режима ЧП, все новые случаи выявлены на Тенгизе.

«Заболевшие – четверо мужчин 1960, 1983, 1989 и 1994 годов рождения, а также женщина 1988 года рождения. Все являются сотрудниками подрядных организаций, действующих на Тенгизском месторождении», - говорится в сообщении.

Уточняется, то до выявления COVID-19 рабочие находились в карантинном стационаре в связи с контактом с ранее заболевшими. У всех пятерых были взяты лабораторные анализы и по результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19.

В настоящее время состояние больных удовлетворительное.

Позже в оперштабе уточнили, что всего коронавирусом на месторождении заразились 65 рабочих.

В новость внесены изменения: уточнена информация об общем количестве заболевших.

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