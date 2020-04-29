До 3063 возросло число случаев заражения коронавирусом в Казахстане

На утро среды в Казахстане зарегистрировано 36 новых случаев заражения коронавирусом, почти все они выявлены в регионах, сообщает оперативный штаб.

В столице зарегистрировано 7 новых случаев, в Шымкенте – 6, в Алматы – 5. По 3 новых случая выявлено в Акмолинской, Атырауской и Туркестанской областях, по 2 случая – в Жамбылской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской областях. 1 новый случай зарегистрирован в Западно-Казахстанской области.

К этому моменту в стране в целом зарегистрировано 3063 случаев COVID-19. В Алматы общее число составляет 924, в столице – 612, в Шымкенте – 182, в Атырауской области – 131, в Западно-Казахстанской области – 127, в Туркестанской области – 124, в Павлодарской области – 122, в Жамбылской области – 113, Акмолинской области – 98, в Костанайской области – 45, в Мангистауской области – 34.