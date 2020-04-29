На Тенгизе растет число заразившихся коронавирусом

В Атырауской области 3 новых случая заражения коронавирусом выявлены на Тенгизском месторождении, сообщает региональный оперативный штаб по обеспечению режима ЧП. Таким образом, общее число заразившихся рабочих достигло 68.

«Заболевшие – трое мужчин 1988, 1963, 1990 годов рождения. Все являются сотрудниками подрядных организаций, действующих на Тенгизском месторождении», - сообщили в штабе.

До выявления коронавируса рабочие находились в карантинном стационаре в связи с контактом с ранее заболевшими. У всех троих были взяты лабораторные анализы, и по результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19.

«В настоящее время состояние больных удовлетворительное. В соответствии с утвержденным протоколом проводится лечение. Выявляются лица, контактировавшие с больными, все взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы», - проинформировали в штабе.

В целом в Атырауской области коронавирус выявлен у 131 человека, 60 человек уже выздоровели и выписаны из больниц.