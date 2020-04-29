Свыше 1,6 млн казахстанцев получили отсрочки по кредитам

Более 1,6 млн физических лиц и 11,5 тыс. предпринимателей получили отсрочки по займам, 246 предпринимателей прошли одобрение на получение кредита по программе льготного кредитования, 1,7 млн человек открыли платежные карты и карточные счета для получения социального пособия, сообщает Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка.

По данным ведомства, по состоянию на 28 апреля в банки и иные кредитные организации поступило 1 844 599 заявок на приостановление выплат по займам и микрокредитам. Из них 1 831 489 физических лиц подали заявки на отсрочку по платежам банковского займа, 13 110 субъектов малого и среднего предпринимательства обратились в кредитные организации для подачи заявки на отсрочку по кредитам в период чрезвычайного положения.

«Одобрение на приостановление выплат получили 1 661 232 физических лица на сумму 237,4 млрд тенге или 31,3% от всех заемщиков. Из них – 299 363 представители социально уязвимых слоев населения. Также получил отсрочку 11 561 субъект малого и среднего предпринимательства на сумму 138,8 млрд тенге или 44,1% от общего количества предпринимателей. Остальные заявки находятся на рассмотрении, и в течение 10 рабочих дней по ним будут приняты соответствующие решения», - проинформировали в агентстве.

Кроме этого, субъекты малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели подали 1 313 заявок на кредитование на сумму 274, 8 млрд тенге, из них одобрено 246 займов на сумму 62,5 млрд тенге.

В банках второго уровня и АО «Казпочта» платежные карты и карточные счета для получения социального пособия открыли 1,7 млн человек.

«В рамках поручения президента, данного на заседании госкомиссии 10 апреля, Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка отработало с банками второго уровня алгоритм дистанционного получения платежных карт, без необходимости посещения отделений банков. На сегодняшний день 1 013 558 граждан открыли карточные счета и платежные карты дистанционно и порядка 700 тыс. клиентам они были доставлены на дом», - также проинформировали в ведомстве.

Напомним, что по поручению главы государства Национальным банком Казахстана совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка разработана программа льготного кредитования субъектов малого, среднего предпринимательства и индивидуальных предпринимателей. На ее реализацию выделено 600 млрд. Механизм поддержки бизнеса, пострадавшего в результате введения чрезвычайного положения, реализуется путем предоставления банками второго уровня льготных кредитов на пополнение оборотного капитала сроком до 12 месяцев по ставке не более 8% годовых. Срок освоения средств банками составляет 3 месяца. Лимит на одного заемщика составляет: для юридических лиц – субъектов малого и среднего предпринимательства – не более 3 млрд тенге; для индивидуальных предпринимателей – не более 50 млн тенге. Заемщик использует эти средства для оплаты товаров, работ, услуг, налогов и других платежей в бюджет, а также заработной платы безналичным способом.