Механизм функционирования государства во время военного положения усовершенствовал мажилис

В среду в ходе пленарного заседания мажилис во втором чтении одобрил проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам военного положения». Документом расширяется перечень документов, которые будут отнесены к государственным секретам. Как отметил председатель комитета по международным делам, обороне и безопасности, депутат Мухтар Ерман в целом документ позволит усовершенствовать механизм функционирования государства в период военного положения.

«Основной целью законопроекта является совершенствование системы подготовки государства к обороне и обеспечению военной безопасности при введении законодательных актов в области военного положения в соответствии с потенциальными военными угрозами и изменениями характера военных конфликтов», - сказал Ерман.

По его словам, депутаты внесли ряд изменений. В частности, отнесли документы плана обороны государства к сведениям, относящимся к государственным секретам, ввели понятие «план обороны Республики Казахстан». Кроме того, закреплены компетенции местных исполнительных органов по разработке документов по реализации плана обороны республики и плана территориальной обороны области города республиканского значения, столицы. Депутаты уточнили компетенции госорганов по разработке плана обороны и документов по его реализации и компетенции совета обороны области, города республиканского значения, столицы, а также подготовки военно-обученного резерва сержантского состава на военных кафедрах.

«Принятие данного законопроекта позволит усовершенствовать механизм функционирования государства в период военного положения», - подчеркнул председатель комитета.

Ранее Vласть писала, что данный законопроект расширяет полномочия президента, которые могут быть реализованы в мирное время. В частности, закон «О военном положении» предлагалось дополнить статьей, согласно которой «президент Казахстана в мирное время определяет порядок применения мер военного положения, утверждает положение о ставке верховного главного командования Вооруженных сил Казахстана, положение о советах обороны областей, городов республиканского значения, столицы, положение об организации деятельности правительства Казахстана в период военного положения, а также положения о государственных органах, непосредственно подчиненных и подотчетных ему, на период военного положения». Отдельными поправками предусмотрены вопросы обеспечения безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов. Это новая задача вводится для вооруженных сил, других войск и воинских формирований, а также госорганов.