Снизить базовую ставку для кредитования экономики под 3-4% предлагает депутат мажилиса

Правительству и Национальному банку пора понять, что финансирование экономики является более приоритетным, чем сдерживание инфляции. Поэтому в стране необходимо поэтапно снижать базовую ставку и кредитовать экономику под 3-4%, считает депутат мажилиса Аманжан Жамалов.

Как отметил в своем депутатском запросе Жамалов, стоимость нефти впервые в истории ушла в отрицательные значения, республиканский бюджет на 2020 год сверстан с учетом цены в $20 за баррель. По оценкам, поступления Нацфонда упадут с 3,3 трлн до 1 трлн тенге. При этом трансферт из Нацфонда в бюджет вырастет с 2,7 трлн тенге до 4,8 трлн тенге. В результате, в 2020 году сбережения Нацфонда, где накоплено $57,5 млрд, сократятся на 3,7 трлн тенге или $8,5 млрд.

«Сохранение низких цен на нефть, государственное субсидирование деловой активности, увеличение новых налоговых льгот для бизнеса приведут к существенным потерям для бюджета. Привлечение внешних займов еще больше усугубит положение. В целом в ближайшие годы увеличение трансферта из Национального фонда неизбежно. По предварительным расчетам, до $15 млрд. При такой скорости изъятия активы Национального фонда могут быть исчерпаны менее чем за 3-4 года», - подчеркнул депутат.

По его мнению, для его сохранения необходимо уже сейчас «серьезно ограничивать рост бюджетных расходов».

«Социальные расходы составляют всего 55% бюджета, остальные расходы направлены на содержание государственного аппарата и другие несоциальные расходы. В условиях спада экономики у правительства будет соблазн в качестве антикризисных мер увеличивать инвестиции в льготное государственное финансирование бизнеса, через различные программы, как это было в прошлые годы», - считает он.

На практике, продолжил Жамалов, поскольку бюджетные ресурсы ограничены, все это оборачивается поддержкой небольшой группы избранных компаний. Он привел примеры, как в прошлые годы по «Дорожной карте бизнеса» кредитовались пятизвездочные отели, элитные рестораны, автоцентры, медицинские центры, автобусные парки, таксопарки и так далее. И, по его убеждению, сегодня в рамках антикризисных мер правительства «опять фигурируют эти же компании».

«Данный кризис однозначно будет затяжным, и «заливать» деньгами экономику все это время не получится. Поэтому сегодня необходимо срочно, взамен бюджетного финансирования, восстановить роль банковского кредитования в экономике. Банковское кредитование должно стать доступным без всяких субсидий из бюджета», - считает депутат.

Он напомнил, что 10 марта Нацбанк повысил базовую ставку с 9,25% до 12%, а 3 апреля вновь опустил до 9,5%.

«В действительности на сегодня базовая ставка потеряла свой смысл, она не определяет ставки по кредитам, не влияет на курс тенге. Ее размер влияет только на доходы банков от размещения свободных средств в ноты Национального банка. Поэтому целесообразно начать поэтапное снижение базовой ставки, обеспечить работу процентного канала и восстановить кредитование. Правительству и Национальному банку пора наконец-то понять, что финансирование экономики является более приоритетным, чем сдерживание инфляции. Ведь правительство уже регулирует цены на социально значимые товары. А для социально уязвимых слоев населения могут быть проиндексированы социальные выплаты», - объяснил свою мысль депутат, отметив, что Банк России понизил ключевую ставку до 5,5%, несмотря на все риски с ростом цен.

По мнению депутата, Нацбанк Казахстана имеет все условия для снижения базовой ставки, чтобы запустить кредитование экономики под 3-4%.

В этой связи он попросил премьер-министра страны Аскара Мамина и председателя Нацбанка Ерболата Досаева разработать поправки в концепцию формирования и использования средств Нацфонда Республики Казахстан, направленные на ограничение использования средств Нацфонда и его сбережение; провести ревизию и оценку эффективности бюджетных и квазибюджетных инвестиционных проектов; разработать программу восстановления банковского кредитования для бизнеса и населения по ставкам 3-4%.