Маски и санитайзеры станут постоянным атрибутом казахстанцев – Есмагамбетова

Казахстанцам придется научить жить с коронавирусом, носить маски, пользоваться санитайзерами и соблюдать социальную дистанцию, считает главный государственный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова. По ее словам, COVID-19 со временем перейдет в разряд сезонных заболеваний, но средства защиты нам необходимы будут всегда.

«Мы должны понимать, даже когда не будет карантина, мы будем жить с коронавирусом всегда. Он перейдет в разряд сезонных заболеваний, как это было в 2009 году с птичьим гриппом: он появился в августе и сегодня циркулирует ежегодно. Аналогичная ситуация будет с коронавирусом», - заявила Есмагамбетова в среду в ходе брифинга на площадке министерства здравоохранения.

Он подчеркнула, что мы должны привыкнуть к этому и научиться с этим жить. То есть научиться защищаться, применять меры профилактики в своей ежедневной жизни, независимо, дома мы находимся или на работе.

«Любой объект должен выполнять требования, которые уже установлены санитарно-эпидемиологической службой. На сегодня - это соблюдение обязательного усиленного санитарно-дезинфекционного режима, это требования к уборке помещений, к соблюдению социальной дистанции. К сотрудникам - обязательное ношение средств индивидуальной защиты и так далее. Мы должны будем это делать постоянно в своей повседневной жизни всегда», - подчеркнула главный государственный санитарный врач.

В целом в ходе брифинга она сообщила, что из всех зарегистрированных случаев COVID-19 в апреле 52% случаев приходится на лиц, которые выявлены при профтестировании, 14% приходится на завозные случаи и 11% случаев приходится на заболеваемость среди лиц, которые с симптомами ОРВИ обратились за помощью в медорганизации.

«За последнюю неделю в целом по стране мы видим снижение заболеваемости с 8% до 5,5% вчера. То есть в целом за неделю прирост заболеваемости по стране снизился на 2,5%. Однако мы видим, что регионы продолжают болеть. Там прирост заболеваемости варьируется от 0 до 40%. Это говорит о том, что у них еще течение заболеваемости имеет волнообразный характер, и необходимо продолжать карантинные меры, даже при их смягчении», - уточнила Есмагамбетова, отметив, что в Алматы за последние шесть дней прирост заболеваемости варьировался от 2 до 5%.