Токаев подписал указ о продлении в Казахстане режима ЧП

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о продлении действия чрезвычайного положения в стране до 11 мая, сообщается на сайте Акорды.

«В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона Республики Казахстан «О чрезвычайном положении» постановляю: продлить действие чрезвычайного положения на всей территории Республики Казахстан, введенного указом президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года № 285 «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан», до 00 часов 00 минут 11 мая 2020 года», - говорится в тексте документа.

Настоящий указ вводится в действие со дня подписания - с 29 апреля.

27 апреля Касым-Жомарт Токаев в своем обращении заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в Казахстане окончательно не пройден, поэтому режим ЧП продлен до 11 мая.

«В соответствии с законом 11 мая режим ЧП будет завершен, если, конечно, не произойдет новая массовая вспышка эпидемии. Надеюсь, что этого не случится», - отмечал президент.

Режим ЧП в Казахстане действует с 08:00 часов 16 марта. На этот период принят ряд мер и временных ограничений. В частности, усилена охрана общественного порядка, охрана особо важных государственных и стратегических, особорежимных, режимных и особо охраняемых объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, отменены массовые мероприятия, ограничено функционирование крупных объектов торговли, приостановлена деятельность торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей. Также запрещено проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, семейных, памятных мероприятий; установлены ограничения на въезд и выезд с территории Казахстана как для граждан республики, так и для иностранцев.

10 апреля госкомиссия приняла решение продлить режим ЧП в стране до конца месяца. Позже соответствующий указ подписал президент. Также было решено продлить карантин в столице, Алматы, действующий с 22 марта, а также в Шымкенте – здесь карантин был введен 4 апреля.

В Алматы по решению местных властей все массовые мероприятия отменены до конца июня.