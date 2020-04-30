Парки Усть-Каменогорска откроют с 1 мая

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов сообщил, что в Усть-Каменогорске с 1 мая для населения откроют парки, но при этом горожане должны будут соблюдать социальную дистанцию.

«С 1 мая мы планируем открыть все парки города, чтобы с учетом социального дистанцирования люди могли проводить время в наших парках. Также мы разрешим пользоваться уличными спортивными сооружениями. Мы должны дать нашим детям и внукам пользоваться детскими и игровыми площадками с учетом дистанционных ограничений, которые должны быть», - цитирует его пресс-служба областного акимата.

Кроме того, глава региона отметил, что в данный момент рассматривается вопрос о смягчении ограничительных мер. В том числе решается вопрос об улучшении движения до дачных участков.

«На сегодня в области 17 человек болеют коронавирусом. Из них три случая – завозные. Было проведено более 10 тыс. тестирований. Особо отмечу, что низкий показатель заболевания – благодаря самодисциплине и ответственности наших граждан. Мы планируем провести свыше 100 тыс. экспресс-тестирований, которые позволят нам создать научную базу для более эффективных форм и методов лечения коронавируса», - добавил он.