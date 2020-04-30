Власти Таджикистана заявили о первых случаях заражения коронавирусом в стране

«На сегодняшний день официально тестами подтверждено 15 случаев заболевания коронавирусом в Таджикистане», - сообщили в ведомстве.

10 заболевших выявлены в Душанбе, 5 - в Согдийской области на севере страны.

Как сообщает Sputnik Таджикистан, сегодня в стране состоялось экстренное заседание республиканского штаба по предотвращению пандемии коронавируса под председательством премьер-министра Кохира Расулзоды.

Отметим, что Таджикистан до последнего времени был одной из немногих стран, где официально не сообщалось о случаях заражения. При этом в феврале в стране произошла вспышка пневмонии, в результате которой скоропостижно скончались несколько человек.

Слухи о коронавирусе в Таджикистане появились в начале апреля после смерти 59-летнего мужчины в центральной больнице Джаббор-Расуловского района. Однако Минздрав опроверг эти данные, заявив, что тесты на коронавирус были отрицательными, пациент умер от двусторонней пневмонии, а сопутствующими факторами стали высокое артериальное давление, одышка и проблемы с сердцем. При этом власти отправили на карантин всю семью умершего и лечивших его врачей.

11 апреля скончался заведующий методическим кабинетом отдела образования Джаббар-Расуловского района, который контактировал с братом умершего. Официальной причиной смерти была названа ишемическая болезнь сердца. Через некоторое время в больнице от двусторонней пневмонии умер его родственник, который присутствовал на похоронах.

По данным Радио Азаттык, 19 апреля скончался начальник отдела прокуратуры города Душанбе, который 13 апреля был госпитализирован с симптомами ОРВИ. Однако Минздрав страны заявил, что смерть наступила из-за пневмонии и гриппа H1N1, а коронавирусной инфекции у него не было. Но при этом все его родственники и те, кто находился с ним в одной палате, отправлены на карантин.

До этого министерство здравоохранения сообщило о смерти 58-летней сотрудницы больницы города Бохтара, которая работала в карантинной зоне, где в изоляции находятся более 400 граждан Таджикистана, прибывших из России. Но заявило, что она скончалась не от коронавируса, а от туберкулеза и гипертрофии левого желудочка сердца. А причиной смерти умершего в центральной больнице Джаббор-Расуловского района Согдийской области 60-летнего мужчины названа пневмония, но результаты тестирования на COVID-19 были отрицательными. Тем не менее больницу закрыли на карантин.

