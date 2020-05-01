Токаев поздравил казахстанцев с Днем единства народа

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил с Днем единства народа Казахстана, отметив, что в этом году этот день приобретает особое значение.

«Уважаемые соотечественники! Поздравляю вас с Днем единства народа Казахстана! Этот праздник близок и дорог каждому, кто живет на нашей благодатной земле. Ключевые достижения нашей страны стали возможными благодаря сплоченности, дружбе и солидарности представителей всех этнических групп, составляющих единый народ Казахстана», - говорится в поздравлении, опубликованном на Акорде.

Токаев добавил, что такие ценности, как мир и общественное согласие, являются основой стратегического курса современного Казахстана, единство народа позволило укрепить государственный суверенитет, обрести авторитет и уважение в международном сообществе.

«В нынешнем году День единства приобретает особое значение. Сегодня Казахстан, как и весь мир, борется с пандемией коронавируса, подвергается негативному влиянию мировой экономической конъюнктуры. Убежден, что благодаря единству, взаимной поддержке, общности целей, стойкости духа мы успешно справимся со всеми трудностями и добьемся новых успехов на пути созидания и прогресса», - отметил Токаев.

Президент пожелал всем соотечественникам мира и согласия, крепкого здоровья и благополучия.