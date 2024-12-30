В Алматы 1 января на линию выйдет половина из подвижного состава общественного транспорта

В остальные дни общественный транспорт будет работать как прежде
В управлении городской мобильности Алматы сообщили, как будет работать общественный транспорт города в новогодние праздники.
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