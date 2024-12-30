В остальные дни общественный транспорт будет работать как прежде
В Алматы 1 января на линию выйдет половина из подвижного состава общественного транспорта
фото Жанары Каримовой

В управлении городской мобильности Алматы сообщили, как будет работать общественный транспорт города в новогодние праздники.

«1 января на линию выйдет 50% подвижного состава от запланированного на выходной день, 2–4 января общественный транспорт будет работать по графику выходного дня», - сообщили в ведомстве.

Вместе с тем маршрут №12 от вокзала «Алматы-2» до катка «Медеу» с 1 по 4 января будет работать по графику выходного дня: на линию выйдут 20 единиц подвижного состава. А ночной маршрут №3 будет работать без изменений.

Работа метрополитена также будет по графику выходного дня: с 06:20 до 00:00 с интервалом движения 12–15 минут.

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