Также изменятся схемы движения автобусов
В Алматы перекроют часть улиц в связи с празднованием Наурыза
фото Данияра Мусирова

В Алматы в связи с празднованием Наурыза вводятся временные ограничения для движения автотранспорта, сообщила пресс-служба акимата города.

С 19 по 23 марта будет закрыт для движения участок улицы Толе би от проспекта Назарбаева до проспекта Абылай хана. В связи с этим изменятся и схемы движения 10 маршрутов общественного транспорта: №16, 37, 48, 126, 201, 205, 206, 209, 210 и 224.

«Объезд площади Астана в восточном направлении будет осуществляться по улице Кабанбай батыра, в западном – по Богенбай батыра. При этом маршруты №16 и 126 будут объезжать указанный участок по улице Гоголя», - уточнили в акимате.

Кроме того, 22 марта с 6:00 до 11:30 временно перекроют проспект Абая от проспекта Назарбаева до проспекта Достык.

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