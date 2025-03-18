В Алматы перекроют часть улиц в связи с празднованием Наурыза

Также изменятся схемы движения автобусов
В Алматы в связи с празднованием Наурыза вводятся временные ограничения для движения автотранспорта, сообщила пресс-служба акимата города.
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