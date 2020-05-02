Он будет действовать еще 90 дней
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ВОЗ оставила в силе глобальный режим ЧС, введенный из-за коронавируса
ФОТО REUTERS

Всемирная организация здравоохранения решила сохранить режим чрезвычайной ситуации, объявленный из-за распространения коронавируса, сообщает РБК. Об этом на брифинге заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Три месяца назад я собрал чрезвычайный комитет по вопросам здравоохранения в мире, и после их рекомендаций я объявил режим мировой чрезвычайной ситуации — самый высокий уровень тревоги ВОЗ. Вчера я снова собрал комитет для того, чтобы оценить развитие пандемии. Конечно, пандемия остается чрезвычайной ситуацией международного значения в области в области здравоохранения», - сказал глава ВОЗ, добавив, что по согласованию с мировыми регуляторами здравоохранения вновь созовет чрезвычайный комитет через 90 дней или раньше.

ВОЗ объявила о международной ЧС из-за коронавируса в конце января. Тогда COVID-19 были заражены более 6 тыс. человек, умерли 170. Сейчас коронавиурсом в мире заразились более 3,3 млн человек, умерли порядка 238,4 тыс.

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