Таджикистан заявил о первых летальных случаях от коронавируса

По данным ведомства, официально в стране COVID-19 заражены 76 человек, скончались 2 человека. К вечеру 2 мая под медицинским наблюдением в больницах с признаками коронавируса находятся 2782 человека, 217 пациентов были выписаны из больниц после осмотра.

Власти Таджикистана официально признали наличие коронавирусной инфекции в стране и заявили о 15-ти заболевших 30 апреля. При этом большая часть заболевших была выявлена в Душанбе.

За первые четыре месяца этого года в стране зарегистрировано увеличение заболеваемости пневмонией почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Радио Азаттык». Несмотря на вспышку коронавируса в других странах Центральной Азии, президент Таджикистана Эмомали Рахмон отвергал предупреждения международных экспертов, рекомендовавших социальное дистанцирование и ограничительные меры. Сейчас правительство начинает предпринимать некоторые действия в попытке сдержать распространение инфекции. В частности, штаб по борьбе с коронавирусом обязал граждан выходить из дома в защитных масках, а на прошлой неделе были закрыты школы и приостановлены футбольные матчи.