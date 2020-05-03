За воскресенье в стране выявлено 63 новых случая
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Еще семь зараженных коронавирусом выявлены в Казахстане
Фото Дулата Есназара

Вечером в воскресенье в Казахстане выявлено еще семь случаев коронавируса: четыре в Атырауской области и по одному - в Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Западно-Казахстанской областях, сообщил оперативный штаб.

Подробной информации о новых случаях пока нет.

К этому моменту за воскресенье в стране выявлено 63 новых случая коронавируса - пока это самый низкий показатель c 15 апреля, когда было зафиксировано такое же число зараженных.

При этом за воскресенье из больниц выписано после выздоровления от коронавируса 89 человек - рекордное число пациентов.

В целом с начала эпидемии в Казахстане зарегистрировано 3 920 случаев COVID-19, от его последствий скончалось 27 человек, выздоровели 1 084 человека.

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