В Казахстане призыв на срочную воинскую службу продлится до августа

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о внесении изменений в указ президента Республики Казахстан от 12 февраля 2020 года «Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте – июне и сентябре – декабре 2020 года», сообщается на сайте Акорды. Согласно внесенным изменениям, весенний призыв на воинскую службу продлится на месяц.

В частности, вносятся изменения в заголовок указа: «Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, в марте – июне и сентябре – декабре 2020 года, а также очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте – августе и сентябре – декабре 2020 года».

Также соответствующие изменения вносятся в пункты 2 и 3.

«Призвать на срочную воинскую службу в Вооруженные Силы Республики Казахстан, Министерство внутренних дел Республики Казахстан, Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, Службу государственной охраны Республики Казахстан в марте – августе и сентябре – декабре 2020 года граждан мужского пола в возрасте от восемнадцати до двадцати семи лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва», - говорится в пункте 2 документа.

Пункт третий гласит, что местным исполнительным органам поручено организовать и обеспечить проведение призыва граждан на срочную воинскую службу в марте – августе и сентябре – декабре 2020 года через соответствующие местные органы военного управления.

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.