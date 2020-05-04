Эпидемиологическая ситуация в Казахстане стабилизировалась – Есмагамбетова

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Казахстане стабилизировалась, карантин должен постепенно ослабляться, а люди – возвращаться к нормальной жизни, заявила в понедельник в ходе брифинга на площадке министерства здравоохранения главный государственный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова.

«Соблюдение условий карантина позволило нам стабилизировать эпидемиологическую ситуацию. Меры карантина сегодня, с учетом эпидситуации, должны постепенно послабляться. Мы постепенно должны переходить к текущей нормальной спокойной жизни», - заявила Есмагамбетова.

При этом, подчеркнула она, смягчение карантинных мер будет постепенным и зависеть от ситуации.

«Карантинные меры позволили нам избежать резких подъемов заболеваемости, снизить нагрузку на медицинскую систему», - также уточнила главный государственный санитарный врач.

Она уточнила, что за последние две недели в Казахстане прирост новых случаев заражения не превышает 7%. Если в марте была регистрация случаев среди контактных и завозных лиц, то в апреле медики перешли к профилактическому тестированию.

«Все случае, которые были зарегистрированы в апреле, – 52% или 1862 случая, связаны с профилактическим тестированием», - пояснила она, напомнив, что цель профилактического тестирования – это выявление скрытых очагов.

К этому моменту в Казахстане подтверждено 3 988 случаев COVID-19, из них 27 - летальных. Выздоровели и выписаны из больниц уже 1 107 человек, в том числе 23 человека выписаны сегодня.