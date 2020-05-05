Скончавшиеся от коронавируса в Жамбылской и Карагандинской областях провели в больницах больше двух недель

Оба пациента, скончавшихся от коронавируса в Жамбылской и Карагандинской областях в понедельник, провели в больницах больше двух недель.

61-летний пациент, скончавшийся от последствий коронавируса в Жамбылской области, был госпитализирован 19 апреля при пересечении границы Казахстана. Мужчина проживал в Павлодарской области, работал дальнобойщиком и в период с 20 марта по 18 апреля был в России, Беларуси, Польше, Чехии и Кыргызстане, сообщил акимат региона.

«Пациент был госпитализирован с жалобами на повышенную температуру, озноб, слабость и кашель сухой. В процессе диагностики подтвердилось наличие коронавирусной инфекции, осложнённое двусторонней полисегментарной пневмонией с дыхательной недостаточностью», - говорится в сообщении.

С 23 апреля состояние пациента ухудшалось из-за сопутствующих заболеваний: гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца, хронический бронхит и ожирение 2 степени. Мужчина скончался в ночь на понедельник.

В Карагандинской области также 61-летний пациент поступил 20 апреля с пневмонией в пульмоцентр больницы Темиртау, 22 апреля у него лабораторно подтвердился COVID-19, сообщило управление здравоохранения региона.

«С учетом положительного результата в тот же день его перевели в инфекционный стационар с диагнозом «коронавирусная инфекция, тяжелой степени тяжести, с поражением нижних дыхательных путей, двухсторонняя полисегментарная интерстициальная пневмония, тяжелое течение», информирует управление.

По его информации, с 2019 года пациент лечился от рака, прошел 12 курсов полихимиотерапии. В инфекционном стационаре находился в отделении реанимации, на аппарате ИВЛ. Он скончался от полиорганной недостаточности и инфекционно-токсического шока.

Всего в Казахстане с начала эпидемии зарегистрировано 29 случаев смерти пациента от последствий коронавируса. Известно также о трех случаях смерти пациентов, у которых был подтвержден коронавирус, но скончались они, по данным Минздрава, от других заболеваний.