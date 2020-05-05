Всем пострадавшим от наводнения жителям Мактааральского района будет выплачена компенсация - акимат

Всем пострадавшим от наводнения жителям Мактааральского района будет выплачена компенсация, сообщил заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов в прямом эфире в Facebook.

«Завтра мы поставим вопрос перед государственной комиссией о выплате компенсации каждому члену семьи, пострадавшему от наводнения, по опыту Арыси. Об этом Умирзак Естаевич (Шукеев, аким Туркестанской области – V) уже сегодня заявил на заседании правительства», - сказал Калкаманов, уточнив, что комиссия определит размеры этой компенсации.

Кроме этого, по его словам, все 1030 домов, которые оказались в зоне затопления, будут восстановлены либо отстроены заново.

«Скот, который был потерян в результате подтопления, будет также восстановлен. Кроме того, инфраструктура в этих пяти населенных пунктах – это вода, электроэнергия, газ, связь – она будет восстановлено в полном объеме», - пообещал замакима региона.

Также будут восстановлены 4 школы, 4 фельдшерских амбулаторных пункта, дом культуры и 5 детских адов и 11 коммерческих объектов.

«При помощи НПП «Атамекен» и управлении предпринимательства мы сейчас ведем оценку и тоже принимаем решение о восстановлении этих объектов», - уточнил Калкаманов.

Помимо этого, гуманитарная помощь будет оказываться в прежнем объеме до конца лета. Калкаманов сообщил, что из матрезерва запрошены дополнительные средства в виде строительных материалов, продуктов и техники.