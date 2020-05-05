МИД Казахстана не будет направлять ноту Узбекистану из-за наводнения в Туркестанской области

Министерство иностранных дел Казахстана не будет направлять ноту узбекской стороне из-за наводнения в Туркестанской области в результате прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище, так как правительства двух стран и руководители приграничных регионов совместно решают возникшие вопросы. Об этом во вторник заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров.

«Принимая во внимание тесное взаимодействие правительств и руководителей приграничных регионов по совместной ликвидации последствий затопления, вопрос направления узбекской стороне ноты министерством иностранных дел РК не стоит», - заявил Смадияров.

Он заверил, что ситуация с прорывом дамбы Сардобинского водохранилища на территории Республики Узбекистан и, как следствие, подтопление ряда населенных пунктов Туркестанской области, находится на особом контроле нашего правительства. 2 мая президенты двух стран предметно обсудили сложившуюся ситуацию и договорились о скоординированной работе правительств. Кроме того, аким Туркестанской области совершил поездку в соседние регионы Узбекистана и провел необходимые переговоры с узбекской стороной.

«Создана правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра Романом Скляром. Завтра он вылетает в Туркестанскую область и Узбекистан для выработки алгоритма совместных действий. Все контакты двух сторон осуществляются в полном соответствии с нормами Договоров о вечной дружбе, стратегическом партнерстве и Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер», - заключил официальный представитель министерства иностранных дел.

Ранее вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Сергей Громов в интервью телеканалу Atameken Business заявил, что Казахстан готовит в Узбекистан ноту в связи с ситуацией в Туркестанской области и, возможно, потребует возмещения ущерба.