Рост числа случаев заражения коронавирусом в Алматы не должен пугать – Бекшин

Растущее количество выявленных случаев COVID-19 в Алматы не должно пугать, так как рост объясняется увеличенным охватом населения тестированием, сказал главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин на брифинге во вторник.

«В апреле ввиду того, что уровень заражения коронавирусной инфекцией не превышал 6% в сутки, начата реализация стратегии поэтапного восстановления экономики города. Для безопасного выхода из карантина в Алматы было начато массовое тестирование в целях активного выявления зараженных путем расширения контингента, подлежащего тестированию. В первую очередь, это работающие на передовой. Реальное количество заболевших на сегодняшний день в городе составляет 0,06% от общего количества жителей мегаполиса», - проинформировал Бекшин.

Он отметил, что широкий охват населения тестированием позволяет в первую очередь выявлять бессимптомные случаи среди населения и устанавливать очаги заражения. Бекшин сообщил, что на сегодняшний день «все очаги в городе локализованы, в том числе и в Центральной городской клинической больнице, в зонах очагов ведутся усиленные санитарно-противоэпидемические меры, которые позволяют прервать цепочку заражения».

«По состоянию на сегодняшний день эпидемиологическая обстановка в городе стабильная, за последние семь дней динамика заражения алматинцев находится на уровне 6%», - сказал главный санитарный врач города.

«Хотелось бы также акцентировать внимание, что рост статистики не должен пугать. Он является результатом интенсивной работы по увеличению охвата жителей нашего города тестированием. Всего в Алматы на сегодняшний день проведено 77 тыс. тестов, из них 55 тыс. это методом ПЦР-диагностики, 22 тыс. экспресс-тестов», - добавил Бекшин.

В Алматы в настоящий момент зарегистрировано 1356 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Только за сегодняшний день в городе выявлено 38 случаев.