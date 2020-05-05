Общественный транспорт в столице планируют запустить после 11 мая – Кульгинов

Работа общественного транспорта в столице может возобновиться после снятия в Казахстане режима чрезвычайного положения – 11 мая. Такое предложение планируется озвучить на заседании государственной комиссии, сообщил во вторник в аким города Алтай Кульгинов в эфире телеканала «Астана».

«Почему мы приостановили общественный транспорт – у одного водителя, работника автопарка выявлен коронавирус, он был контактным…. В сутки до 700 тысяч жителей используют общественный транспорт. Был большой риск. Мы планируем госкомиссии предложить, чтобы после 11 мая запустить общественный транспорт, но, исходя из эпидситуации, понаблюдаем. Дальше держать тоже нельзя», - сказал Кульгинов.

Вместе с тем, подчеркнул он, в общественном транспорте городские власти намерены ввести новые требования. В частности, водитель будет огражден, а для минимизации контакта использоваться будет только безналичный расчет.

«Не нужно будет давать сдачи, ходить (к водителю – прим.). Обязательно в масках (нужно - V) быть, носить антисептики и желательно надевать перчатки», - уточнил аким, подчеркнув, что в аптеках столицы средства защиты имеются.