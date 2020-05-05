Общественный транспорт в столице планируют запустить после 11 мая – Кульгинов

Решение будет согласовано на госкомиссии
Тамара Вааль, Vласть
Работа общественного транспорта в столице может возобновиться после снятия в Казахстане режима чрезвычайного положения – 11 мая. Такое предложение планируется озвучить на заседании государственной комиссии, сообщил во вторник в аким города Алтай Кульгинов в эфире телеканала «Астана».
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