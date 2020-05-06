Атырауская область вышла на третье место в стране по заболеваемости коронавирусом

По данным оперативного штаба, на утро среды в Казахстане зарегистрировано 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 4 277 случаев.

Больше всего новых случаев выявлено в столице и Алматы – 22 и 20 соответственно.

Также новые случаи зарегистрированы в регионах: 14 – в Атырауской области, 5 – в Актюбинской области, 4 – в Западно-Казахстанской области, 3 – в Мангистауской области, 2 – в Жамбылской и по одному случаю в Кызылординской и Карагандинской областях.

В Алматы общее число случаев достигло 1392, в столице – 754, в Атырауской области – 223, в Кызылординской области – 218, в Западно-Казахстанской области – 203, в Карагандинской области – 169, в Актюбинской области – 168, в Жамбылской области – 162, в Мангистауской области – 88.