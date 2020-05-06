Токаев наградил ряд военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов

В канун Дня защитника Отечества президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами группы военнослужащих и сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов, проявивших отвагу и самоотверженность при исполнении воинского и служебного долга, в экстремальных ситуациях, связанных со спасением человеческих жизней, а также внесших значительный вклад в обеспечение национальной безопасности и обороноспособности страны, укрепление законности и общественного порядка, сообщает Акорда.