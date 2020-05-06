Токаев наградил ряд военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов

В канун Дня защитника Отечества президент Касым-Жомарт
Токаев подписал указ о награждении государственными наградами группы
военнослужащих и сотрудников правоохранительных и специальных государственных
органов, проявивших отвагу и самоотверженность при исполнении воинского и
служебного долга, в экстремальных ситуациях, связанных со спасением
человеческих жизней, а также внесших значительный вклад в обеспечение
национальной безопасности и обороноспособности страны, укрепление законности и
общественного порядка, сообщает Акорда.
Так, орденом «Даңқ» І степени награжден заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов, орденом «Даңқ» ІІ степени – первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев.
Ордена «Айбын» IІ степени удостоены начальник департамента МВД Санжар Адилов, заместитель начальника службы охраны президента службы государственной охраны Сакен Исабеков, заместитель командира части – начальник центра войсковой части 14776 министерства обороны Рахат Карсембаев, заместитель начальника главной инспекции – начальник инспекционного управления боевой и мобилизационной готовности и подготовки войск главной инспекции Министерства обороны Толеукан Нурканов, начальник управления комитета национальной безопасности Александр Пеньков.
Орденом «Айбын» IІІ степени награжден специалист 1 категории президентского полка «Айбын» сил особого назначения службы государственной охраны Галымжан Алиев, орденом «Құрмет» - директор службы правительственной связи КНБ Тамерлан Джумагалиев.
Медали «Ерлігі үшін» удостоены офицер по особо важным делам агентства по противодействию коррупции Айдос Бесжанов, участковый инспектор управления полиции района Сарыарка столичного департамента полиции Ерлан Жанабаев, старший оперуполномоченный комитета по финансовому мониторингу министерства финансов Мирас Курбанов, командир отделения пожарной части № 17 столичного департамента по чрезвычайным ситуациям Сергей Мазур.
Медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін» награждены офицер департамента кадров Минобороны Шолпан Тауишова, командир зенитного ракетного дивизиона С-300 войсковой части 44813 Александр Томилин.
Всего орденами отмечены 45 человек, медалями – 53, почетной грамотой Республики Казахстан – 3 человека.