Пулитцеровскую премию присудили за фотографии и новости о покушении на Трампа

Агентство Reuters получило премию в номинации «Расследовательская журналистика» за серию статей, освещающих международную торговлю химическими веществами, используемыми для производства фентанила – препарата, от которого погибло около 450 тыс. американцев.

New York Times получила премию в четырех номинациях, в том числе в номинации «Срочные новостные фотографии» за снимки Дага Миллса, сделанные во время покушения на Дональда Трампа в июле прошлого года, где он запечатлел пулю, летящую в воздухе. В области пояснительной журналистики журнал был отмечен за исследование войны США в Афганистане, а в области международных репортажей – за освещение конфликта в Судане.

Журнал New Yorker получил премию в трех номинациях: «Комментарии», «Репортажи» и «Аудиорепортажи».

Washington Post премия присуждена также за экстренные новости о покушении на Трампа. Другой приз Washington Post достался редакционному карикатуристу Энн Телнаес, которая ушла в знак протеста четыре месяца назад после того, как представленная ею карикатура, изображающая владельца Post Джеффа Безоса и других генеральных директоров, стоящих на коленях перед статуей Трампа, была отклонена газетой. Судьи признали ее «бесстрашие, которое привело к ее уходу из новостной организации».

Желанная награда за служение обществу была присуждена ProPublica за репортажи о беременных женщинах, которые умерли после того, как врачи отложили оказание им медицинской помощи из-за страха нарушить строгие законы об абортах.

Победителем в номинации «Национальное освещение событий» стал Wall Street Journal за исследование «политических и личных перемен» Илона Маска, самого богатого человека в мире и автора инициативы администрации Трампа по сокращению численности федеральной рабочей силы.

Афроамериканская тематика также заняла видное место в наградах, включая особую награду, присужденную покойному Чаку Стоуну за освещение движения за гражданские права.

Американский писатель Персиваль Эверетт победил в номинации «Художественная литература» за «Джеймса», переосмысление «Гекльберри Финна», в котором голосом выступает чернокожий персонаж Джим. Американский историк Эдда Л. Филдс-Блэк получила премию за рассказ о Гарриет Табмен. А награда за драму досталась драматургу Брэндену Джейкобсу-Дженкинсу за «Цель», пьесу о чернокожей семье из высшего среднего класса.