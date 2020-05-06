Зарегистрированы еще 46 случаев заражения
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Число случаев коронавируса в Казахстане превысило 4,3 тысячи
фото пресс-службы акимата Алматы

Еще 46 случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Казахстане к вечеру среды, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев достигло 4 344.

14 новых случаев выявлено в столице, всего здесь зарегистрировано 768 случаев. В Алматинской области зарегистрировано еще 13 случаев заражения, общее число заболевших выросло до 176. В Туркестанской области инфекция выявлена еще у семи человек, всего заболели в регионе 162 человека. 6 новых случаев выявлено в Карагандинской области, общее число случаев в регионе достигло 175. В Мангистауской области число случаев выросло до 95 – в регионе подтверждено еще 5 случаев заражения. И 1 новый случай выявлен в Жамбылской области, а общее число заболевших в регионе составляет 163.

В Карагандинской области все случаи выявлены в рамках скрининга в городе Темиртау. Среди заболевших – двое детей 2 и 5 лет.

В Туркестанской области при обследовании контактных лиц COVID-19 обнаружен у четверых жителей города Арысь: у 51-летнего мужчины и у детей 9, 11 и 6 лет, у 30-летнего жителя Кентау и у 26-летнего жителя Туркестана. Также коронавирус выявлен у 53-летней жительницы Казгуртского района

За сегодняшний день зарегистрировано 139 случаев.

Между тем количество выздоровевших от коронавируса в стране достигло 1387 человек. По данным оперативного штаба, за сегодняшний день из больниц выписаны 108 человек.

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