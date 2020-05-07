217 новых случаев коронавируса подтверждено в Казахстане в среду

Вечером в среду в Казахстане зарегистрировано 78 новых случаев коронавируса: 60 - в столице, 5 - в Жамбылской области, 4 - в Актюбинской области, по 3 - в Атырауской и Северо-Казахстанской областях, 2 - в Алматы и один - в Мангистауской области, сообщил оперштаб.

В целом за день в Казахстане подтверждено 217 новых случаев COVID-19 - это больше, чем в предыдушие три дня. Прирост в процентном отношении также ускорился до 5 процентов.

Больше всего заболевших в среду выявлено в столице - 96. Минздрав и оперативный штаб не пояснили, чем вызван такой прирост случаев в столице. В процентом отношении в среду он составил более 12% после стабильного роста на 3-4% в течение предыдущих дней.

Другими лидерами прироста в этот день были Алматы - 22 случая, Атырауская область - 20, Алматинская область - 13 и Мангистауская область - 11.

В целом в среду новые заболевшие выявлено в 14 из 17 регионов страны, в том числе три случая зарегистрированы в Северо-Казахстанской области, где новых случаев не было с 19 апреля - почти три недели. Более 90% пациентов уже были выписаны из больниц.

В среду Минздрав сообщил о еще одном умершем от последствий вируса - 68-летний пациент скончался в Алматы. В этот день из больниц выписано рекордное число выздоровевших от коронавируса - 129.

В целом число подтвержденных случаев коронавируса в Казахстане выросло до 4 422, скончались 30 человек, выздоровели 1 408.