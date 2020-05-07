За сутки выявлена почти тысяча заболевших
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В Беларуси число заболевших коронавирусом превысило 20 тысяч
Фото агентства Белта

В Беларуси число случаев коронавируса достигло 20 168, за последние сутки в стране выявлено еще 913 заболевших, сообщает Еврорадио со ссылкой на данные Минздрава.

В стране от последствий коронавируса скончались 116 человек, выздоровели 5 067 человек.

Беларусь - одна из немногих стран мира, которые отказались от введения карантинных ограничений из-за коронавируса. Президент Александр Лукашенко заявлял, что это будет слишком дорого стоить экономике. В республике по-прежнему проводятся массовые мероприятия, в субботу планируется широко праздновать День Победы.

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