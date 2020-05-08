В Казахстане подтверждено 4 690 случаев коронавирусной инфекции

Оперативный штаб Госкомиссии сообщил об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 09:40 часов 8 мая. Обнаружено еще 112 больных, больше всего их в Алматы. Один человек в Павлодарской области умер.

Зарегистрировано 112 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них, в столице - 7, в г. Алматы - 72, в Акмолинской области - 3, в Атырауской области - 16, в Жамбылской области - 2, в Карагандинской области - 3, в Костанайской области - 2, в Кызылординской области - 2, в Мангистауской области - 4, в Туркестанской области - 1.

В Павлодарской области зарегистрирован 1 летальный случай от коронавирусной инфекции.

Всего в стране подтверждено 4 690 случаев, из них: в Алматы - 1501, в столице - 905, в Атырауской области – 256.