ВОЗ необходимо $1,7 млрд. для борьбы с пандемией

Для реализации второго стратегического плана по реагированию на распространение COVID-19, необходимо $1,7 млрд, сообщил в Twitter руководитель Всемирной Организации Здравоохранения Тедрос Гебреисус. Эта цифра стала ясна после еженедельного брифинга стран – членов ВОЗ.

Согласно новому плану, эта сумма потребуется организации в 2020 году. Данная оценка включает в себя средства, уже полученные ВОЗ, в результате чего дефицит финансирования в этом году составит $1,3 млрд, сообщает РБК.

Вторая версия плана по борьбе с COVID-19 будет включать в себя научные исследования и планирование систем поставок лекарств и вакцин, после того, они будут разработаны, а также глобальную и региональную координацию действий по реагированию на пандемию, уточнил Тедрос Гебреисус.