После снятия режима ЧП Air Astana возобновит полеты по Казахстану

С 12 мая, после снятия режима чрезвычайного положения, Air Astana возобновит полеты в областные центры Казахстана, сообщает пресс-служба авиакомпании в пятницу.

«Авиакомпания Air Astana после окончания режима ЧП возобновляет регулярные рейсы в областные центры Казахстана. C 12 мая стартуют рейсы в Актобе и Кызылорду из Алматы, а с 13 мая – из Нур-Султана. Кроме того, 13 мая будут выполняться рейсы в Усть-Каменогорск из Алматы, а 14 мая – из Нур-Султана», - сообщили в авиакомпании, отметив, что все полеты будут осуществляться на воздушных судах Airbus A320/A321 и Embraer E190-E2.

Что касается полетов в другие города, то в пресс-службе сообщили, что рейсы начнут выполняться после открытия аэропортов.

Напомним, режим ЧП в Казахстане объявлен 16 марта и должен закончиться в 00:00 часов 11 мая.