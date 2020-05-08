Еще 41 случай коронавируса зарегистрирован в Казахстане

Так, в Алматы подтверждено 15 новых случаев, в столице - 10, в Атырауской области - 6, в Алматинской и Жамбылской областях - по 4, в Восточно-Казахстанской и Кызылординской областях - по одному.

В Восточно-Казахстанской области коронавирус подтвердился у 24-летнего жителя Семея, он контактировал с заболевщим, который был госпитализирован накануне, сообщил оперштаб. Всего в регионе зарегистрировано 33 случая заражения COVID-19 - это самый низкий показатель в стране. Один человек скончался, 12 выздоровели.

В Жамбылской области четверо заболевших - жители Байзакского района, среди них двое детей в возрасте 1 года и 8 лет, а также двое молодых людей 18 и 20 лет. Все они находились в карантинном стационаре. Всего в регионе подтверждено 176 случаев коронавируса, 1 человек скончался, 61 выздоровел.

В Алматинской области новые заболевшие выявлены в Капшагае и Талгарском районе, сообщил оперативный штаб, уточнив, что один из зараженных был среди контактных с ранее заболевшими, трое других "установлены в результате скрининга". Всего в Алматинской области зарегистрирован 181 случай COVID-19, поправились 48 человек.

Оперативный штаб пока не сообщил подробной информации о других новых заболевших.

Общее число случаев коронавируса достигло 4 794, скончался 31 человек, выздоровели 1 582.