За сегодняшний день выписаны 64 человека
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Число выздоровевших от коронавируса казахстанцев достигло почти 1,7 тысяч
Иллюстративное фото акимата Алматы

В Казахстане за полдня субботы от коронавирусной инфекции выздоровели 64 человека, они выписаны из больниц, сообщает оперативный штаб.

Больше всего выписанных за сегодняшний день в Алматы – 18 человек. 14 человек выздоровели в Павлодарской области, 9 – в Шымкенте, 8 – в Западно-Казахстанской области, 5 – в столице, по 3 пациента – в Костанайской и Кызылординской областях, 2 – в Туркестанской области, и по одному человеку – в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях.

В целом с начала эпидемии из общего числа заболевших в стране в 4 922 выздоровели 1 695 человек. Больше всего выздоровевших в Алматы – 380, в столице – 366 и в Шымкенте – 106. Меньше всего пациентов вылечены в Восточно-Казахстанской и Мангистауской областях – по 12 человек.

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