Джонсон объявит о незначительном смягчении карантина в Великобритании

Карантинные меры, введенные в Великобритании в связи со вспышкой заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, будут смягчены в стране начиная с 11 мая. Об этом написала в субботу газета The Sunday Times , которая раскрыла ряд мер, о которых премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон должен объявить во время обращения к нации в воскресенье, сообщает ТАСС.

По информации издания, глава правительства сообщит, что с понедельника будет разрешено заниматься спортом более одного раза на улице при условии сохранения дистанции в 2 м между людьми. Согласно предыдущим распоряжениям, вступившим в силу 23 марта, совершать пробежки, прогулки, велосипедные поездки и так далее на свежем воздухе разрешалось лишь один раз в сутки.

Помимо этого 13 мая начнут работы садовые рынки, которые закрыли свои двери полтора месяца назад.

Также, как ожидается, Джонсон объявит о том, что с начала июня все прибывающие в страну люди - и британцы, и граждане других стран - будут обязаны самоизолироваться на две недели. Нарушители могут быть оштрафованы на 1 тыс. фунтов или даже депортированы, если речь идет об иностранцах. По информации издания, основная цель такого шага - избежать второй волны заражений. Эти планы правительства уже вызвали критику турфирм и авиакомпаний, которые выразили опасения, что подобные жесткие меры поставят крест на надеждах восстановления туризма в ближайшее время, как внутреннего, так и выездного.

В Великобритании, по последним данным, коронавирусом заразились более 215 тыс. человек, скончались - 31,6 тыс.