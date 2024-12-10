Великобритания сократит свою поддержку правительству Грузии

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил , что королевство сократит свою поддержку и взаимодействие с правительством Грузии.

«Шокирующие сцены насилия в отношении протестующих и журналистов со стороны грузинских властей неприемлемы и должны быть прекращены. Эти действия бросают тень на международный авторитет Грузии и противоречат конституционной приверженности Грузии европейскому будущему», - заявил Лэмми.

В связи с этим Великобритания «немедленно» приостанавливает всю поддержку программ правительства Грузии, ограничивает оборонное сотрудничество и взаимодействие с представителями правительства «Грузинской мечты» до тех пор, «пока не будет остановлен этот отход от европейских демократических норм и свобод», подчеркнул министр.

«Великобритания продолжит поддерживать народ Грузии и его право выбирать будущее своей страны», - заключил он.

В Грузии больше недели идут протесты после решения премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе заморозить переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в первый вечер присоединилась к протестующим, а затем отказалась покидать пост главы государства, пока в стране не будут проведены новые выборы парламента, состав которого она назвала «нелегитимным».

В субботу, 7 декабря, в Тбилиси неизвестные в масках напали на съемочную группу оппозиционного телеканала TV Pirveli во время прямого эфира недалеко от здания парламента. Пострадали журналистка и оператор, они госпитализированы с сотрясением мозга. В тот же вечер около 50 человек в масках ворвались в здание, где расположен офис оппозиционной коалиции «За перемены», и избили члена объединения Кобу Хабази.

За несколько дней до этого в Тбилиси были задержаны лидер «Коалиции за перемены» Ника Гварамия, один из лидеров оппозиционной коалиции «Сильная Грузия» Александр Элисашвили, основатель молодежной организации «Дафиони» Звиад Цецхладзе и другие члены оппозиционных партий, а в офисах некоторых оппозиционных партий прошли обыски.