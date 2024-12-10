Это связано с разгоном протестующих и нападением на журналистов
Великобритания сократит свою поддержку правительству Грузии
Фото EPA

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что королевство сократит свою поддержку и взаимодействие с правительством Грузии.

«Шокирующие сцены насилия в отношении протестующих и журналистов со стороны грузинских властей неприемлемы и должны быть прекращены. Эти действия бросают тень на международный авторитет Грузии и противоречат конституционной приверженности Грузии европейскому будущему», - заявил Лэмми.

В связи с этим Великобритания «немедленно» приостанавливает всю поддержку программ правительства Грузии, ограничивает оборонное сотрудничество и взаимодействие с представителями правительства «Грузинской мечты» до тех пор, «пока не будет остановлен этот отход от европейских демократических норм и свобод», подчеркнул министр.

«Великобритания продолжит поддерживать народ Грузии и его право выбирать будущее своей страны», - заключил он.

В Грузии больше недели идут протесты после решения премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе заморозить переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в первый вечер присоединилась к протестующим, а затем отказалась покидать пост главы государства, пока в стране не будут проведены новые выборы парламента, состав которого она назвала «нелегитимным».

В субботу, 7 декабря, в Тбилиси неизвестные в масках напали на съемочную группу оппозиционного телеканала TV Pirveli во время прямого эфира недалеко от здания парламента. Пострадали журналистка и оператор, они госпитализированы с сотрясением мозга. В тот же вечер около 50 человек в масках ворвались в здание, где расположен офис оппозиционной коалиции «За перемены», и избили члена объединения Кобу Хабази.

За несколько дней до этого в Тбилиси были задержаны лидер «Коалиции за перемены» Ника Гварамия, один из лидеров оппозиционной коалиции «Сильная Грузия» Александр Элисашвили, основатель молодежной организации «Дафиони» Звиад Цецхладзе и другие члены оппозиционных партий, а в офисах некоторых оппозиционных партий прошли обыски.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Строительство многопрофильной больницы в Риддере закончат в 2025 году – аким области
Новости
В Акмолинской и Атырауской областях рекомендовано обследовать потенциальные зоны экологического бедствия
Новости
Восточный Казахстан не планируется объявлять зоной экологического бедствия – аким
Просматриваемые
Новости
Алматы вошел в рейтинг самых загрязненных крупных городов мира от IQAir
Новости
Дядя убитого подростка Шерзата Полата найден мертвым на окраине Талгара
Новости
На месте бывшего ТЦ «Алмалы» появится музей науки для детей
Новости
В Алматы ожидается сильный снегопад
Новости
Токаев подписал закон о республиканском бюджете на 2025 – 2027 годы
Новости
Крупные проекты в энергетике, строящиеся при участии инвесторов из Катара, введут в эксплуатацию в 2026-2031 годах – «Самрук-Казына»