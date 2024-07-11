Британская военная помощь поставляется Украине для оборонительных целей
Украина может использовать британские ракеты для ударов по России, заявил премьер Великобритании
Фото Global Look Press

Новый премьер Великобритании Ким Стармер заявил, что Украина сама может решать, как использовать британскую военную помощь для оборонительных целей, дав понять тем самым, что Киев может применять британские дальнобойные ракеты для ударов по военным объектам России, сообщает DW.

Также своим высказыванием он подтвердил, что в вопросе о поставляемых Украине дальнобойных ракетах его лейбористское правительство занимает ту же позицию, что и бывшие консервативные правительства.

Великобритания оказывает Украине не только денежную помощь, но и поставляет вооружение и обучает украинских военнослужащих. Также она первая поставила Киеву дальнобойные ракеты.

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