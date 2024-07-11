Украина может использовать британские ракеты для ударов по России, заявил премьер Великобритании

Британская военная помощь поставляется Украине для оборонительных целей
Новый премьер Великобритании Ким Стармер заявил, что Украина сама может решать, как использовать британскую военную помощь для оборонительных целей, дав понять тем самым, что Киев может применять британские дальнобойные ракеты для ударов по военным объектам России, сообщает DW.
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