В Таджикистане за сутки зарегистрировано 90 новых случаев коронавируса

В Таджикистане за сутки выявлено 90 новых случаев коронавируса, а их общее число достигло 612, сообщает Радио Озоди со ссылкой на Минздрав республики.

За минувшие сутки от последствий коронавируса умерло 6 человек, а общее число летальных случаев выросло до 20.

«Правительство Таджикистана и министерство здравоохранения и социальной защиты населения в настоящее время предпринимают все необходимые меры по профилактике и лечению нового коронавируса COVID-19», - отмечается в официальном сообщении.

Минздрав сообщает, что на сегодняшний день в лечебных учреждениях страны под наблюдением врачей находятся 4738 человек. «За истекшие сутки 552 человека после проведения диагностики и обследования выписаны из лечебных учреждений домой в удовлетворительном состоянии», - говорится в сообщении.

Многие в Таджикистане считают, что на самом деле число инфицированных коронавирусом в стране намного больше, чем отражено в официальной статистике.

Власти Таджикистана долгое время отрицали наличие в стране заболевших COVID-19 и утверждали, что все последние смертельные случаи связаны с пневмонией. После давления со стороны гражданского общества власти Таджикистана были вынуждены пригласить в страну миссию экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 30 апреля, за день до их прибытия, Таджикитан сообщил о первых 15 случаях заражения коронавирусом.