В Казахстане второй день снижается прирост новых случаев коронавируса

Так, в Западно-Казахстанской и Туркестанской областях зарегистрировано по 5 новых случаев заражения, в Алматы - 2, в Атырауской и Жамбылской областях - по одному.

Всего за воскресенье в стране подтверждено 115 новых случаев коронавируса. Второй день подряд прирост снижается, вчера был зарегистрирован 141 новый случай заражения. В воскресенье прирост составил менее 3%.

Больше всего новых случаев выявлено в столице - 48, в Алматы - 20 и Западно-Казахстанской области - 12. В целом в этот день зарегистрированы случаи в 13 из 17 регионов Казахстана.

За воскресенье из больниц выписано рекордное число выздоровевших пациентов - 175. Во второй раз за время эпидемии суточное число выздоровевших превысило количество новых зараженных.

В ночь на понедельник в Казахстане завершится действие режима чрезвычайного положения, но карантинные меры в крупнеших городах будут сохранены, сообщили сегодня в акимате столицы. Блок-посты при въездах в столицу и Алматы пока оставят.

В понедельник пройдет очередное заседание госкомиссии по ЧП и будет обнародовано новое заявление президента Касым-Жомарта Токаева. Комиссия, как ожидается, примет решения о дальнейшем ослаблении карантинных мер.

В целом в Казахстане с начала эпидемии подтверждено 5 090 случаев коронавируса, 31 человек скончался, 1 941 выздоровел.