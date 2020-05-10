В Алматы пока не будут снимать карантин

В Алматы после отмены режима чрезвычайного положения режим карантина будет сохранен, все ограничительные меры будут продолжать действовать, заявил главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин в интервью телеканалу «Алматы».

«11 мая в Алматы будет сохранен режим карантина. Блокпосты по периметру также будут функционировать, будут действовать ранее принятые правила въезда и выезда. На работу допускаются только предприятия, получившие разрешения. Режим работы общественного транспорта остается без изменений – с 06:00 до 19:00», - сказал он.

Он добавил, что сохранятся и все ограничительные меры.

«По поручению правительства, акима города вместе со штабом по профилактике коронавирусной инфекции и санитарной службы города были разработаны по объектам 14-ти отраслей положения, правила, регламентирующие посещение тех или иных объектов и начало работы. То есть на первом этапе мы проводили обследование и выдавали акты готовности. По третьему этапу, особенно это касалось в целом малого и среднего бизнеса, мы пошли на начало работы при уведомлении. Но тем не менее, все разработанные мероприятия, они сохраняются, несмотря на то, что режим чрезвычайного положения, если будет отменен, то ограничительные мероприятия, санитарно-эпидемиологические будут сохраняться», - сказал Бекшин.

Он отметил, что «это еще нужно», поскольку полностью распространение инфекции не остановлено, «продолжается регистрация».

«Вот эти правила нужно будет соблюдать», - подчеркнул Бекшин.

Вместе с тем он рекомендовал жителям ограничить посещение мест массового скопления людей, при посещении магазинов, парикмахерских, химчисток и т. д. соблюдать социальную дистанцию, требовать от работников соблюдения простых правил гигиены.

«Чтобы не было самоуспокоения, я понимаю, что сейчас теплый период наступил, не было расслабления, нужно по-прежнему соблюдать режим полностью в том же объеме, в котором мы говорили и ранее – это ношение масок, это использование антисептиков, санитайзеров, также при посещении объектов, оказывающих услуги, самое главное – это соблюдать социальную дистанцию, разобщение чтобы было. При посещении объектов обязательно ношение масок. Это нужно требовать и от человека, который оказывает клиенту услуги. Ну и один из главных постулатов – частое мытье рук с мылом», - подчеркнул Бекшин.

Он добавил, что и «все магазины и предприятия должны соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы», и в этой связи обратился к алматинским работодателям: «Необходимо обеспечивать рабочих, своих сотрудников средствами индивидуальной защиты, это если торговое предприятие, или объекты, которые оказывают услуги какие-то, обязательно персонал должен быть экипирован: маски, перчатки и вся технологическая одежда. Если это магазин, обязательно шапочка, чепчик или же передник, или своя фирменная одежда. Парикмахер должен иметь тоже маску, чепчик и перчатки – по желанию клиента. То же самое – запись по телефону, соблюдение дистанции, обеспечение санитайзерами и постоянная работа по проветриванию помещений и обработке дезинфицирующими средствами поверхностей».

Бекшин также добавил, что эти правила распространяются и на строительные объекты. Несмотря на то, что в строительстве все рабочие носят свою технологическую одежду, ношение масок также обязательно.