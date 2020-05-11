Уровень локализации по инфраструктурным программам в Казахстане вырастет в 1,5 раза

Для повышения самодостаточности казахстанской экономики необходимо развивать «новые переделы» в промышленности на основе имеющейся сырьевой базы. Для этого уровень локализации по инфраструктурным проектам в стране должен вырасти с 40 до 60-70%, заявил в понедельник в ходе заключительного заседания госкомиссии по обеспечению режима ЧП президент Касым-Жомарт Токаев.

«Для повышения самодостаточности казахстанской экономики следует развивать новые переделы в промышленности на основе имеющейся мощной сырьевой базы. Нам придется по-новому взглянуть на будущую структуру казахстанской экономики. Определить роль каждого из ее главных секторов: промышленного, энергетического, сельскохозяйственного, сервисного. Другими словами, нужно в срочном порядке выстроить новую структуру экономики», - заявил Токаев.

Он подчеркнул, что значительных реформ потребует энергетический сектор, так как после кризиса «он не будет прежним». Таким образом, в среднесрочном периоде Казахстан начнет движение в сторону «зеленой энергетики».

Потребует пересмотра и подход Казахстана к индустриализации.

«Следует определить реальные возможности на экспортном и внутреннем рынках, наметить достижимые цели, инструменты и идти вперед», - уточнил президент.

По его мнению, грамотное использование госзакупок и закупок квазигоссектора необходимо рассматривать как «средство восстановления экономической активности». В связи с чем «особый порядок государственных закупок, направленный на поддержку отечественных товаропроизводителей, продолжит свое действие до августа текущего года».

Глава государства также заявил, что приоритетным условием для развития бизнеса будет «максимальное использование отечественных материалов и оборудования».

«По инфраструктурным программам предстоит повысить текущий уровень локализации с 40 до 60-70%. Оценка работы правительства, акимов и руководителей компаний квазигоссектора будет основываться в основном на этом показателе», - резюмировал президент.