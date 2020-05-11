5,9% составит уровень безработицы в Казахстане по итогам года – Минтруда

Процесс восстановления занятости после снятия режима чрезвычайного положения и ослабления карантинных мер в Казахстане будет сложным. Поэтому в министерстве труда и социальной защиты населения ожидают к концу года рост безработицы с 4,8% до 5,9%, сказал глава ведомства Биржан Нурымбетов в понедельник в ходе брифинга в правительстве.

«Ситуация на рынке труда и восстановление занятости в первую очередь будут зависеть от темпов снижения, ослабления карантинных мер и возобновления деятельности предприятий, организаций, а также мер по оживлению экономики», - сказал Нурымбетов, признав, что «процесс восстановления занятости будет более сложным».

Он сообщил, что в Минтруда сделали прогнозы по восстановлению занятости и уровню безработицы по итогам 2020 года.

«Мы рассчитываем на то, что если основной объем ослабления карантинных мер придется на июнь-июль месяц, то более полное восстановление занятости начнется в четвертом квартале текущего года. И по итогам года, к концу года, уровень безработицы, возможно, будет на уровне 5,9% против 4,8% до чрезвычайного положения», - подчеркнул министр.

Вместе с тем, напомнил Нурымбетов, правительство уже предприняло меры по обеспечению занятости населения. В частности, запущена «Дорожная карта занятости», расширены возможности программы «Енбек» и наряду с другими девятью госпрограммами планируется, что в 2020 году мерами занятости власти смогут охватить более 1,2 млн человек.