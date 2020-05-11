В Казахстане от коронавируса выздоровели свыше 2 тыс. человек

В Казахстане из больниц выписаны еще 79 человек, переболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

19 человек вылечены в Павлодарской области, 12 – в Алматинской области, 11 – в Туркестанской области, 10 – в столице, 8 – в Атырауской области, 7 – в Жамбылской, по 5 – в Западно-Казахстанской области и городе Шымкент, по одному пациенту выздоровело в Костанайской и Акмолинской областях.

В целом казахстанские врачи вылечили 2020 человек, больше всего в Алматы – 418, в столице – 414, в Шымкенте – 135 и Атырауской области – 121. Меньше всего выздоровевших от коронавируса в Восточно-Казахстанской области – 13 и Мангистауской области – 16.