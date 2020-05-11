В Шымкенте скончался шестой пациент с коронавирусной инфекцией

В Шымкенте скончался еще один пациент с коронавирусной инфекцией, сообщает операвтичный штаб.

По данным управления здравоохранения города, скончалась 65-летняя жительница Каратауского района города. 2 мая с диагнозом ОРВИ она была доставлена на «скорой» в городскую инфекционную больницу. Изначально результаты диагностических исследований ПЦР дали отрицательный результат COVID-19. 6 мая в связи с тяжелым состоянием она была госпитализирована в реанимационное отделение и подключена к аппарату ИВЛ. При повторном взятии анализов был выявлен COVID-19.

У скончавшейся был ряд сопутствующих заболеваний: хроническая обструктивная болезнь легких, артериальная гипертензия 3 степени, вторая степень ожирения, хронический калькулезный холецистит, хронический панкреатит.

«В соответствии с протоколом лечения были проведены необходимые процедуры лечения, неоднократно проводились консультации с республиканскими специалистами. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, 11 мая в 11:55 пациентка скончалась», сообщили в горздраве.

Это шестой летальный случай в Шымкенте и 32-й – по стране.