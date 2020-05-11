В Германии заявили, что вакцина от коронавируса вряд ли будет готова до середины 2021 года

При этом она может потребовать обновлений
Вакцина от коронавируса нового типа будет готова не раньше середины следующего года. Об этом заявила в понедельник министр образования и научных исследований Германии Аня Карличек, передает ТАСС.
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