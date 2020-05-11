В Германии заявили, что вакцина от коронавируса вряд ли будет готова до середины 2021 года

Вакцина от коронавируса нового типа будет готова не раньше середины следующего года. Об этом заявила в понедельник министр образования и научных исследований Германии Аня Карличек, передает ТАСС.

"К сожалению, исследования так устроены, что столь ожидаемый прорыв бывает не всегда. Как и прежде, мы полагаем, что вакцины будут в широком доступе самое раннее в середине 2021 года", - сказала она. При этом нужно допускать вероятность, что вакцина "не будет соответствовать всем ожиданиям", добавила Карличек. Например, не исключено, что прививка "будет защищать только от тяжелой формы заболевания", или же ее постоянно надо будет обновлять, предположила министр.

Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан ранее не исключал, что поиск вакцины при неблагоприятном развитии событий займет несколько лет.

Самые оптимистичные прогнозы относительно сроков начала производства вакцины от коронавируса дают власти США и американские компании - они ожидают, что вакцина будет доступна уже к началу следующего года.

К этому моменту коронавирусом в мире подтверждены 4,2 млн. случаев заражения коронавирусом, скончались от его последствий более 284 тыс. человек, выздоровели более 1,5 млн.