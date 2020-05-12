ВВП Казахстана снизился на 0,2% по итогам четырех месяцев

По итогам января-апреля 2020 года ВВП Казахстана снизился на 0,2%. При этом в стране выросло производство товаров, но снизилось производство услуг, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр национальной экономики Руслан Даленов.

«По итогам января-апреля 2020 года результаты социально-экономического развития страны следующие. Производство товаров выросло на 5,8%. В то же время производство услуг сократилось на 4%. В результате чего ВВП в целом снизился на 0,2%», - сказал Даленов, отметив, что снижение в секторе услуг обусловлено ограничениями в связи с принятыми карантинными мерами.

Годовая инфляция составила 6,8%, а промышленное производство увеличилось на 5,9%. По словам главы Миннацэкономики, рост в производственном секторе обеспечен за счет увеличения производства в обрабатывающей промышленности на 7,0%, горнодобывающей промышленности – на 6,0%, строительстве – на 5,5% и сельском хозяйстве – на 2,2%. Вместе с тем в секторе услуг снизились объемы услуг в транспорте на 11%, торговле – на 8,9%, административном обслуживании – на 4%, операциях с недвижимым имуществом – на 2,7%. В то же время услуги связи увеличились на 9,6% за январь-апрель.

«Если рассматривать апрель в отдельности (карантинный месяц), то в апреле по сравнению с апрелем 2019 года сектор услуг снизился на 17,5%. В частности, услуги торговли и транспорта снизились на треть, административное обслуживание – на 22,5% и операции с недвижимым имуществом – на 9,9% в апреле по сравнению с апрелем прошлого года. Такое снижение обусловлено ограничительными карантинными мерами», - отметил министр.