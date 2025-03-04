8 трлн тенге направит «Байтерек» в 2025 году на поддержку экономики

В 2025 году национальный управляющий холдинг «Байтерек» планирует направить порядка 8 трлн тенге на поддержку предпринимательства, развитие жилищного строительства и реализацию ключевых национальных и инвестиционных проектов, сообщил во вторник в ходе заседания правительства глава холдинга Руслан Карагойшин.

«Для достижения реализации задач правительства по увеличению ВВП в 2025 году до 7% холдинг планирует направить порядка 8 трлн тенге на поддержку предпринимательства, развитие жилищного строительства и реализацию ключевых национальных и инвестиционных проектов с дальнейшим увеличением объема финансирования до 10 трлн тенге к 2027 году», - сказал Карагойшин, отметив, что для этого требуется ежегодная капитализация холдинга в размере 1 трлн тенге.

По словам председателя холдинга, стимулирование бизнеса будет за счет уравнивания ставки вознаграждения на уровне 12,6% для конечных заемщиков.

Для реализации этих целей будут созданы для фонда. В частности, для вовлечения ликвидности банков второго уровня в кредитование экономики, в первую очередь – в крупные инвестиционные проекты, предлагается активно применять механизмы гарантирования, подкрепленные государственной гарантией, с обязательным раскрытием с учетом бюджетных процессов.

«Для этих целей при холдинге будет создан специальный фонд гарантирования для проектов крупного бизнеса стоимостью от 7 млрд тенге. Данный фонд будет действенным инструментом для решения вопроса достаточности залогового обеспечения крупных и стратегически важных проектов», - отметил Карагойшин.

По предварительному механизму, инициатор проекта должен будет обеспечить собственное участие в размере не менее 20% от стоимости проекта. При необходимости АО «Qazaqstan Investment Corporation» сосредоточится на развитии private equity, предоставляя предпринимателям возможности долевого финансирования и выступая полноценным партнером в реализации проектов с учетом государственной политики и требований к инвестиционным обязательствам бизнеса. Остальные 80% от стоимости проекта будут финансироваться за счет кредита от банков второго уровня и «Банка развития Казахстана». При этом, уточнил он, покрытие гарантией холдинга для кредиторов составит до 30% суммы финансирования.

Что касается создания гарантийного фонда на базе «Даму», его капитал будет формироваться за счет участия капитала «Даму», обязательных ежегодных взносов БВУ, а также средств государства, крупных компаний и других заинтересованных организаций.

«В рамках создания гарантийного фонда функции “Даму” будут дополнены новыми задачами: будет расширена продуктовая линейка по инструменту гарантирования, увеличен размер предоставляемых гарантий, расширен перечень секторов экономики, подлежащих гарантированию. По новым продуктам гарантии планируется выпускать на принципах безотзывности и безусловности», - объяснил Карагойшин.

По его словам, запуск гарантийного фонда позволит к 2027 году увеличить портфель гарантий до 1 трлн тенге и поддерживать ежегодно более 50 тыс. проектов, что в пять раз больше показателя 2024 года. При этом основной приоритет будет отдан проектам, снижающим импорт инфляции в страну.