До 5 240 выросло число случаев заражения коронавирусом в Казахстане

По данным оперативного штаба на утро вторника, в Казахстане общее число случаев COVID-19 выросло до 5 240 – зарегистрировано еще 33 случая заражения.

Число заболевших растет в Атырауской области – в регионе подтверждено 17 новых случаев, а всего заболели 340 человек.

5 новых случаев подтверждено в столице, общее число случаев выросло дл 1 103.

В Алматы и Жамбылской области выявлено по 3 новых случая, в Костанайской области – 2, в Кызылординской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областях – по одному новому случаю.

В Алматы за весь период с начала выявления COVID-19 подтверждено 1596 случаев, в Западно-Казахстанской области – 255, в Кызылординской области – 231, в Жамбылской области – 185, в Мангистауской области – 130, в Костанайской области – 68.

Отметим, что Казахстан уже почти достиг показателя в 5 300 случаев, который Минздрав прогнозировал только к концу мая.

Из общего числа заболевших выздоровели уже 2 074 человека, скончались 32.